Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, ereignete sich zwischen 16:00 und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes in Hornbach eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein schwarzer Seat Ibiza im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtür vermutlich bei einem Parkvorgang durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluß unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
