Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zwischenbilanz Tulpensonntag: Feuerwehr und Rettungsdienst ziehen positives Fazit - rund 200 Einsätze bis 18 Uhr

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. Februar 2026, 18 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Zum sogenannten Kö-Treiben versammelten sich auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Möhnen und Jecken, um bei winterlichen Temperaturen, knappen über dem Gefrierpunkt den Tulpensonntag ausgelassen zu feiern. In den Nachmittagsstunden sind ebenfalls einige Hundert Närrinnen und Narren zum Feiern auf dem Burgplatz zusammengekommen. Um für die Menschen in der Stadt auch in der fünften Jahreszeit eine schnelle Hilfe sicherzustellen, hatte die Feuerwehr Düsseldorf mit tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr, der Düsseldorfer Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH und MHD) und des Unternehmens Falck über 100 zusätzliche Einsatzkräfte bereitgehalten.

In den Unfallhilfsstellen und medizinischen Anlaufpunkten im Bereich der Altstadt und Königsallee betreuten und behandelten die Sanitäter*innen bis 18 Uhr 31 (2025:28; 2024:64) Patientinnen und Patienten. Für eine weiterführende medizinische Behandlung mussten 8 Menschen (2025:6; 2024:6) durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verletzten sich einer der Karnevalisten (2025:0; 2024:1) an Glasscherben. Insgesamt versorgten die Einsatzkräfte bis zum Abend 10 Jugendliche (2025:1; 2024:10) aufgrund eines zu hohen Alkoholkonsums.

Im gesamten Stadtgebiet rückten bis 18 Uhr die Rettungsdiensteinheiten zu 148 Notfalleinsätzen und Krankentransporten (2025:185; 2024: 167) aus, in 19 Fällen (2025:30; 2024:36) unterstützte zusätzlich noch ein Notarzt die medizinische Versorgung. Die Einheiten der Feuerwehr rückten bis zum frühen Abend zu 8 Feuermeldung (2025:9; 2024:1) und 14 technischen Hilfeleistungen (2025:10; 2024: 14) aus. Insgesamt verzeichnete der Einsatzleitrechner der Leitstelle bis 18 Uhr 201 Einsätze (2025:235; 2024:231) für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell