Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Gartenlaube - umfangreiche Nachlöscharbeiten, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. Februar 2026, 4.41 Uhr, Nöggerathweg, Werten

In den frühen Morgenstunden meldete eine Anruferin der Feuerwehrleitstelle einen Brandgeruch im Bereich des Nöggerathweg in Wersten. Die ersten Einsatzkräfte stellten eine brennende Gartenlaube fest, die bereits lichterloh brannte. Umgehend leitete der Einsatzleiter eine Brandbekämpfung mit mehreren Löschtrupps ein. Dadurch konnten die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle bringen und eine Brandausbreitung verhindern. Damit die Einsatzkräfte auch die letzten Glutnester finden und ablöschen konnten, musste die Dachhaut der Gartenlaube geöffnet werden. Dies stellte sich als sehr zeit- und personalintensiv dar. So dauerte der Einsatz der 30 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr, über dreieinhalb Stunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

