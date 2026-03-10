Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen, 09.03.2026, gegen 05.30 Uhr befuhr ein grauer Mercedes GLK mit unbekannten französischen Kennzeichen hinter einem bislang unbekannten LKW den Beschleunigungsstreifen der Bundesautobahn 8 an der Anschlussstelle Contwig in Richtung Pirmasens. Der Mercedes scherte dann hinter dem LKW aus und führte einen Fahrstreifenwechsel direkt auf die Überholspur aus, wobei er einen von hinten herannahenden PKW Seat Ibiza schnitt, welcher eine Gefahrenbremsung einleiten musste, nach links auswich und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Hierbei entstand am PKW Seat ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Pirmasens von der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Seat musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Bereits im Vorfeld missachtete der unbekannte Fahrer des Mercedes beim Auffahren der Auffahrt zur Bundesautobahn 8 die Vorfahrt eines anderen PKW. Die Polizei Zweibrücken ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

