Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raub, Einbrüche, Körperverletzung, Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Einbrecher bedroht Bewohnerin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen 03:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Rainhalde ein. Dort traf er auf eine Bewohnerin. Er bedrohte die Bewohnerin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem er den Geldbeutel der Geschädigten erlangt hatte, flüchtete er zu Fuß. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Die sofortige Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, schlank. Er trug eine Brille, schwarze Handschuhe und Jeans, außerdem eine schwarze Motorradmaske mit Augenschlitzen.

Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei Aalen, Tel.: 07361 5800, erbeten.

Mögglingen: Streit zwischen Autofahrern

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge von Lehbach in Richtung B29. Nachdem sie bereits bei einem Überholvorgang in Konflikt gerieten, hielten beide Fahrzeuge auf der Brücke über die B29 an und gerieten in Streit. Im Verlauf des Streits kam es auch zu körperlichen Übergriffen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Tel.: 07171 3580

Aalen: Pralinen gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Cafés am Spritzenhausplatz ein. Es wurden mehrere Packungen hochwertiger Pralinen entwendet. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 07361 5240 an das Polizeirevier Aalen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bäckerei

Zwischen 21:30 und 23:30 Uhr brachen am Samstag bislang unbekannte Täter in einer Bäckerei in der Asam-Riese-Straße ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Tel.: 07171 3580

Schwäbisch Gmünd: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Gegen 10:15 Uhr kam es im Kreisverkehr am Ortseingang von Bargau zu einerm Verkehrsunfall. Ein 68-Jähriger missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt einer 33-Jährigen, die sich mit ihrem Fiat bereits im Kreisverkehr befand. Die 33-Jährige sowie ihr 3-Jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

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