Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Pkw-Fahrer flieht vor Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Burscheid (ots)

Polizisten der Polizeiwache Burscheid befuhren in der Nacht zu Mittwoch (11.03.) gegen 04:10 Uhr im Rahmen der Streife die Straße Kaltenherberg in Fahrtrichtung Strässchen. Die Beamten beabsichtigen gerade zu wenden, als sie im Rückspiegel einen Pkw der Marke Ford wahrnahmen. Der Fahrer blieb bei Erblicken des Streifenwagens mitten auf der Fahrbahn stehen, wendete zügig sein Fahrzeug und fuhr davon. Aufgrund dieses Manövers entschieden sich die Beamten dazu, den Pkw zu verfolgen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Ford-Fahrer befand sich circa 50 m vor dem Streifenwagen und beschleunigte innerhalb geschlossener Ortschaften so stark, dass die Polizisten auf ihrem Tachometer teilweise eine Geschwindigkeit von weit über 100 km/h ablesen konnten. Der Pkw fuhr geradewegs auf die Kreuzung Kaltenherberg / Höhestraße / Hammerweg zu, während sich der Abstand zum Streifenwagen stetig vergrößerte. An der Kreuzung angekommen fuhr der Pkw-Fahrer über eine rote Ampel und bog nach links, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf die Höhestraße ab.

Als die Polizisten ebenfalls an der Kreuzung ankamen, stellten sie fest, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Der Ford-Fahrer war mit einem Audi kollidiert, der seinerseits an der roten Ampel auf der Höhestraße wartete.

Die Polizisten forderten umgehend Verstärkung an. Während der anschließenden Kontrollsituation und der Verkehrsunfallaufnahme, stellten die Beamten diverse Verstöße fest. Der 20-jährige Fahrer des Ford war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab gegenüber den Polizisten an, zuvor Kokain konsumiert zu haben. Des Weiteren waren an dem Pkw zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die beide als gestohlen gemeldet waren. Das Fahrzeug selbst ist bereits seit Januar dieses Jahres abgemeldet.

Sowohl der 20-jährige Fahrer aus Wuppertal als auch der 43-jährige Fahrer des beschädigten Audi gaben an, durch die Kollision nicht verletzt worden zu sein. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine entsprechende Fachfirma abgeschleppt. Der Audi verblieb fahrbereit und konnte selbstständig durch den Fahrer versetzt werden.

Aufgrund des Verdachts, dass der 20-jährige Wuppertaler den Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, brachten ihn die Polizisten zur Polizeiwache Burscheid. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Wuppertaler die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen nun diverse Anzeigen zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell