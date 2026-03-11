Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verfolgungsjagd mit gestohlenem Wohnmobil

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat am Montag (09.03.) in Refrath zwei Männer festgenommen. Die beiden waren zuvor in einem gestohlenen Wohnmobil unterwegs und hatten sich einer Polizeikontrolle entzogen.

Am Montagmittag, gegen 12:25 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung an einer Kreuzung in Bensberg ein Wohnmobil mit belgischem Kennzeichen auf. Die Beamten entschieden, das Wohnmobil zu kontrollieren und fuhren ihm hinterher. Auf der Saaler Straße gaben die Beamten erste Anhaltezeichen, die jedoch ignoriert wurden. Stattdessen beschleunigte das Wohnmobil nach einer Rechtskurve auf Höhe des "Mediterana" in Fahrtrichtung Alt-Refrath. Das Wohnmobil befuhr die Golfplatzstraße mit ca. 60 km/h. Erlaubt sind dort 30 km/h. Der Streifenwagen verfolgte das Wohnmobil mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Golfplatzstraße.

Im weiteren Verlauf der Verfolgung missachtete das Wohnmobil vier rote Ampeln, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden. Das Wohnmobil befand sich mittlerweile auf der Dolmanstraße in Fahrtrichtung Refrath. Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Alt-Refrath unterwegs war, stand auf einem Abbiegestreifen, um links auf die Bernard-Eyberg-Straße abzubiegen. Das Wohnmobil fuhr daraufhin auf die Gegenfahrbahn, kam ins Schleudern und setzte seine Fluchtfahrt fort.

Angeforderte Verstärkung brachte das Wohnmobil dazu, mehrmals abzubiegen, bis es in einer Sackgasse in der Straße Kirchplatz zum Stehen kam.

Drei Polizisten gingen auf das Wohnmobil zu, öffneten die Fahrer- und Beifahrertür, zogen zwei Männer heraus, legten sie auf den Boden und fixierten sie mit Handfesseln. Sie wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht.

In dem Wohnmobil befanden sich ein weiterer Mann und eine 17-jährige Jugendliche. Beide sind mit dem Fahrer und dem Beifahrer bekannt. Die Jugendliche war sehr aufgewühlt und gab an, während der Fluchtfahrt mehrmals den Fahrer zum Anhalten aufgefordert zu haben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Wohnmobil vergangenen Donnerstag (05.03.) in Köln gestohlen worden war. Gegen einen der festgenommenen Männer liegt ein offener Haftbefehl vor. Der 24-Jährige wurde deshalb gestern (10.03.) einer JVA in Köln zugeführt.

Zudem war der Fahrer, ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Ärztin entnahm ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe.

Dem 21-Jährigen werden diverse Straftaten zur Last gelegt: unter anderem die Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Freiheitsberaubung. Er kam gestern Nachmittag vor einen Haftrichter. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den 21-Jährigen an. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell