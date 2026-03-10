Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Auf Kipp stehende Terrassentür gewaltsam aufgedrückt

Overath (ots)

Gestern Nachmittag (09.03.), zwischen 16:40 Uhr und 17:45 Uhr, ist es in der Straße Lorkenhöhe im Stadtteil Marialinden zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen unerlaubt Zugang über eine gekippte Terrassentür in die betroffene Wohnung. Es entstand geringer Sachschaden, als die Terrassentür gewaltsam aufgedrückt worden ist.

In der Wohnung wurde offenbar gezielt das Schlafzimmer durchsucht. Dort entwendeten die bislang unbekannten Täter Bargeld sowie diversen Schmuck mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die alarmierte Polizei konnte keine Täter mehr antreffen und nahm eine Strafanzeige auf. Der Erkennungsdienst wurde angefordert, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell