POL-RBK: Wermelskirchen - 17-Jähriger verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (08.03.), um 15:00 Uhr, ist es im Verlauf der L 101 in Höhe Luchtenberg zu einem Alleinunfall gekommen. Ein 17-jähriger Pulheimer ist nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha (125 ccm Hubraum) von Odenthal in Fahrtrichtung Limmringhausen unterwegs gewesen.

Aus bisher unbekanntem Grund verlor er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über das Kraftrad und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke. Er blieb mit einem Bein in der Schutzplanke stecken und verletzte sich bei dem Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Anwesende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigen den Notruf, woraufhin umgehend Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle geeilt sind.

Der Verletzte wurde nach kurzer Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Kraftrad wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

