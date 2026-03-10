PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Kürten - Senior überweist mehrere tausend Euro an Betrüger

Kürten (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Kürten ist Opfer eines sogenannten "WhatsApp-Betruges" geworden. Der Senior erschien am Montag (10.03.) bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete Anzeige wegen Betruges.

Nach eigenen Angaben erhielt er bereits am 03.03. eine SMS, in der behauptet wurde, sein Sohn habe eine neue Telefonnummer. Zwei Tage später wurde er von dieser Nummer bei WhatsApp kontaktiert.

Der vermeintliche Sohn erklärte, dass er momentan keinen Zugriff auf sein Onlinebanking habe und bat den 71-Jährigen, dringend eine Überweisung für ihn zu tätigen.

Der Senior vertraute der Nachricht und überwies rund 9.000 Euro auf ein ihm unbekanntes Konto. Erst einige Tage später stellte sich heraus, dass sein Sohn keine neue Telefonnummer besitzt und der Mann Opfer eines Betruges geworden war.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche, bei der sich Täter als Angehörige ausgeben und behaupten, eine neue Telefonnummer zu besitzen. Unter einem Vorwand bitten sie anschließend immer um dringende Geldüberweisungen.

Seien Sie zunächst misstrauisch, wenn sich Angehörige plötzlich unter einer neuen Nummer melden. Versuchen Sie, Ihre Angehörigen zunächst unter der Ihnen bekannten Nummer zu kontaktieren. Überweisen Sie niemals Geld auf ein unbekanntes Konto, wenn Sie über Messenger-Dienste dazu aufgefordert werden. Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen und ziehen Sie im Zweifel eine vertraute Person oder die Polizei hinzu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

