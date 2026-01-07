PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-HB: Brand in Müllfahrzeug

Bremen (ots)

Am Mittwochvormittag, 07.01.2026, kam es zu einem Feuer in einem fahrenden Müllfahrzeug. Der Fahrer lenkte den Lkw auf ein Betriebsgelände. Hier konnte die Feuerwehr die Brandbekämpfung einleiten.

Gegen 9:45 Uhr liefen mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7 am Abstellort des Lkw eintrafen, brannte Sperrmüll im Sammelbehälter des Fahrzeugs.

Ein Atemschutztrupp bekämpfte das Feuer zunächst vom Boden und anschließend von einer Drehleiter aus. Für gezielte Nachlöscharbeiten wurde das Brandgut mithilfe von Betriebsmitteln entladen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

