POL-RBK: Wermelskirchen - Mit nicht zugelassenem Pkw und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wermelskirchen (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle gestern (10.03.) in Wermelskirchen ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen aus Köln. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Die Polizei führte auf der B 51 in Wermelskirchen eine Verkehrsüberwachung durch. Gegen 15:30 Uhr fiel ihr ein Pkw auf, der auf das Gelände einer Tankstelle an der Straße Neuenhöhe fuhr. Die Kennzeichen des schwarzen BMW waren entsiegelt.

Die Polizei kontrollierte den Fahrer des Pkw. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis und keinen Fahrzeugschein vorweisen. Auch einen Personalausweis führte er nicht mit sich.

Während der Befragung machte der Mann, ein 18-Jähriger Kölner, widersprüchliche Angaben zu seiner Identität und der Herkunft des Pkw. Er wurde deshalb mit zur Polizeiwache Burscheid genommen, um seine Identität zu klären.

Der Pkw wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (bw)

