Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Am Freitag zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Pecser Straße einzubrechen. Hierfür stiegen die Täter über einen ca. 1 Meter hohen Maschendrahtzaun und öffneten die Terrassentüre der Erdgeschosswohnung mittels Hebelwerkzeug. Vermutlich wurden die Täter bei der Ausführung gestört, da die Wohnung nicht durchsucht wurde und somit kein Diebesgut erlang werden konnte. Die Polizei bittet jeden, der Feststellungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem Fall gemacht hat, um Meldung unter 0711 57720.

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