Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 26.02.2026 bis 27.02.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Brüsselstraße in Wittlich.

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verteilerschrank für Glasfaserleitungen.

Dieser wurde nahezu vollends umgeworfen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell