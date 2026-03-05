PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Traben-Trarbach (ots)

In den späten Abendstunden des 04.03.26 wurde in Traben-Trarbach, Einmündung Bergstraße / Römerstraße ein Wasserhochbehälter großflächig mit Graffiti beschmiert.

Weiterhin wurde eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an der evangelischen Peterskirche in der Kirchstraße in Traben-Trarbach zur Anzeige gebracht. Hier wurde eine zum Friedhof gelegene Außenfassade mit blauer Farbe besprüht. Hier dürfte der Tatzeitraum bereits längere Zeit zurückliegen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell unter Tel.: 06542/98670 oder die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel: 06541/6270

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541 / 6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

