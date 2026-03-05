Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 04.03.2026 gegen 21:54 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit einer vorausfahrenden und sich im Abbiegevorgang befindlichen 37-jährigen Fahrzeugführerin, welche von der Friedrichstraße in die Straße "Zur Philippsburg" abbiegen wollte.

Es kam zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die 37-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der 19-Jährige verlor durch die Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er erst nach einer Kollision mit einem weiteren, vor Ort ordnungsgemäß stehenden Fahrzeug und einer Fußgängerampel zum Stillstand kam.

An den Fahrzeugen des 19-Jährgen und der 37-Jährigen dürften wirtschaftliche Totalschäden entstanden sein. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die beschädigte Ampel musste gesichert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell