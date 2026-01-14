PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (13.01.2026) auf Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 2:00 Uhr und 2:40 Uhr zu einem Einbruch in einer Werkstatt In der Mörschgewanne (Rheingönheim) in der Nähe des dortigen bekannten Fastfoodrestaurants. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die unbekannten Täter verursachten durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

