Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.01.2026) gegen 17 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger an der Kreuzung Lagerhausstraße und An der Kammerschleuse.

Auslöser des Streits war vermutlich, dass der 35-jährige Fußgänger vor einem Kia über die Straße ging, als dieser an einer roten Ampel warten musste.

Im Rahmen des Streites habe der 38-jährige Autofahrer seinen PKW beschleunigt, wobei der Fußgänger, zu diesem Zeitpunkt am Fenster hängend, mehrere Meter mitgeschleift wurde, schließlich zu Boden fiel und sich dabei verletzte.

Der Kia-Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug weiter von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kaiserwörthdamm, wo er durch Unfallzeugen angesprochen und zur Rückkehr aufgefordert wurde.

Der Aufforderung kam der 38-Jährige nach. Jedoch kam es dann erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern und der Fußgänger schlug dem Autofahrer durch das geöffnete Fahrzeugfenster ins Gesicht.

Letztlich wurde der 35-Jährige durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Gegen den 38-jährigen Autofahrer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Den Fußgänger erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell