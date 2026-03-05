Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 04.03.2026 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Feldstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aufgrund zu geringen Seitenabstands mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite.

Erste Zeugenhinweise ergaben einen Verdacht gegen den Fahrzeugführer eines grauen Smart mit WIL-Kennzeichen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

