Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bergweiler (ots)

Am 03.03.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Römerstraße in Bergweiler.

Hier kam ihm ein größerer Lastkraftwagen mit weißer Plane entgegen, welcher aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrspur geriet.

Trotz eines Ausweichens nach rechts durch den 20-Jährigen kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen, so dass der Außenspiegel des Personenkraftwagens beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

