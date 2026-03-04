PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Binsfeld (ots)

Vermutlich im Zeitraum 1502.2026 bis 17.02.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Waldstraße in der Ortslage von Binsfeld.

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, welche durch die Kollision beschädigt wurde.

Erste Zeugenhinweise deuteten auf ein Zustellerfahrzeug hin, welches Post und / oder Pakete vor Ort auslieferte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

