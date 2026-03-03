PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten

Altlay (ots)

Am Montagabend zwischen 21:00 und 22:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Hauptstraße in Altlay Wahlplakate abgehängt und entwendet. Betroffen sind mutmaßlich die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die AfD. Zeugen, die zweckdienliche Hinweise geben können, werden geben sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542 98670) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

