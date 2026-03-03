POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten
Altlay (ots)
Am Montagabend zwischen 21:00 und 22:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Hauptstraße in Altlay Wahlplakate abgehängt und entwendet. Betroffen sind mutmaßlich die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die AfD. Zeugen, die zweckdienliche Hinweise geben können, werden geben sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542 98670) in Verbindung zu setzen.
