POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten

Wittlich (ots) - Im Zeitraum 27.02.2026 bis 28.02.2026 wurde ein im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich an einer Laterne angebrachtes Wahlplakat beschädigt. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER ...

