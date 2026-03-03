PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Prüm (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 28. Februar 2026, und Montagmorgen, 02. März 2026, kam es in der Reginostraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum die Fassade eines Wohnhauses mit schwarzer Farbe.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

