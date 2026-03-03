Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 02.03.2026 zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem vor der Schloßgalerie in Wittlich abgestellten E-Scooter und entwendete das angebrachte Versicherungskennzeichen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell