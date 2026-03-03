POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten
Maring-Noviand (ots)
Vom 27.02. - 28.02.2026 kam es in Maring-Noviand erneut zu Diebstählen von Wahlplakaten. Diese waren in der Brunnenstraße, der Bernkasteler Straße und in der Trierer Straße an Laternen befestigt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.
