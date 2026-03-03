PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten

Maring-Noviand (ots)

Vom 27.02. - 28.02.2026 kam es in Maring-Noviand erneut zu Diebstählen von Wahlplakaten. Diese waren in der Brunnenstraße, der Bernkasteler Straße und in der Trierer Straße an Laternen befestigt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizei Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
06531/95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 06:56

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Dreis (ots) - Am 25.02.2026 zwischen 07:30 Uhr und 09:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Brückenstraße in Dreis. Hier kollidierte er aus unbekannten Gründen auf einem dortigen Parkplatz mit einem ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 06:55

    POL-PDWIL: Beschädigung an Fahrzeug

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 01.03.2026 bis 02.03.2026 wurde die hintere rechte Türe eines im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens beschädigt. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 06:54

    POL-PDWIL: Beschädigung an Fahrzeug

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 28.02.2026 bis 02.03.2026 wurde der Außenspiegel eines im Bereich der Straße "Unterm Gänsberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens beschädigt. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren