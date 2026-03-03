Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 01.03.2026 bis 02.03.2026 wurde die hintere rechte Türe eines im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens beschädigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell