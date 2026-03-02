PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Piesport

Piesport (ots)

Am 02.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Piesport.

Im Kreuzungsbereich Nookreuz/Oberer Wierth soll ein LKW mit ausländischen Kennzeichen eine sich am Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne umgefahren haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen grauen LKW mit grauen Auflieger mit der schwarzen Aufschrift "Elektronik Hydraulik".

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallfahrzeug geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

