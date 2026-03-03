PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 28.02.2026 bis 02.03.2026 wurde der Außenspiegel eines im Bereich der Straße "Unterm Gänsberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens beschädigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

