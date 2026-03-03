PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 02.03.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kalkturmstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aus unbekannten Gründen mit einem ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen an der Fahrzeugseite.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug selbst blieb ein heruntergefallenes Spiegelglas des Außenspiegels vor Ort zurück.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

