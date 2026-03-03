Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 01.03.2026 bis 02.03.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem in der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendete das hintere amtliche Kennzeichen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

