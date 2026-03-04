Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wittlich (ots)

Am 03.03.2026 gegen 13:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 16-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug die Trierer Landstraße in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufwies und der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Gutachten wurde angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell