Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hetzerath (ots)

Am 04.03.2026 gegen 19:36 Uhr befuhr 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Schweich mit seinem Personenkraftwagen die BAB 1 und wollte im Bereich Hetzerath auf die L 141 einbiegen.

Hier missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihrem Personenkraftwagen auf der L 141 unterwegs war.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben.

Die 59-Jährige wurde aufgrund von Schmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Poliz.eiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

