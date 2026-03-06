PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wittlich-Bombogen (ots)

Am 05.03.2026 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Alberostraße in Wittlich-Bombogen.

Hier lief plötzlich und unerwartet ein 8-jähriges Kind auf die Straße, so dass es zur seitlichen Kollision kam.

Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

