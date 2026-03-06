Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wittlich-Bombogen (ots)

Am 05.03.2026 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Alberostraße in Wittlich-Bombogen.

Hier lief plötzlich und unerwartet ein 8-jähriges Kind auf die Straße, so dass es zur seitlichen Kollision kam.

Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell