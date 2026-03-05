POL-PDWIL: Diebstahl einer größeren Menge Kraftstoff aus Forstmaschine

Hetzerath (ots) - Am 04.03.2026 gegen 19:36 Uhr befuhr 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Schweich mit seinem Personenkraftwagen die BAB 1 und wollte im Bereich Hetzerath auf die L 141 einbiegen. Hier missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihrem Personenkraftwagen auf der L 141 unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche ...

mehr