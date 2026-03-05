POL-PDWIL: Diebstahl einer größeren Menge Kraftstoff aus Forstmaschine
Piesport (ots)
Im Zeitraum 04.03.2026, 16:00 Uhr bis 05.03.2026, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einer an der K55 (Panoramastraße)abgestellten Forstmaschine. Die Polizei bittet um Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen und Personen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell