POL-PDWIL: Diebstahl einer größeren Menge Kraftstoff aus Forstmaschine

Piesport (ots)

Im Zeitraum 04.03.2026, 16:00 Uhr bis 05.03.2026, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einer an der K55 (Panoramastraße)abgestellten Forstmaschine. Die Polizei bittet um Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen und Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

