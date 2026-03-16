Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Kiosk und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Kiosk

Zwischen Freitag 17:30 Uhr und Samstag 11:15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Kiosk in den Bleichgärten. Dort entwendete er einen Lautsprecher und mehrere Flaschen Alkohol. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Michelfeld: Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 28-jähriger Seat-Fahrer die B14 in Richtung Bubenorbis und kam hierbei in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst kollidierte er mit einem Straßenschild und überschlug sich anschließend ehe das Fahrzeug auf den Rädern zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

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