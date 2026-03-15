Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung in Korb

Aalen (ots)

Korb: Körperverletzung mit Messer

In Korb kam es gegen 15:15 Uhr in der Boschstraße zu einer Körperverletzung, bei dem auch ein Messer im Spiel war. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der Täter wurde festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Bei der Tat besteht keinerlei Bezug zum "Korber Bienenflug". Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Korber Bevölkerung und sonstige Besucher des Stadtfests.

Gerüchte hinsichtlich eines Messerstechers in Korb oder Ähnliches, die auf sozialen Medien kursieren, sind definitiv falsch!

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