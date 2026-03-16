Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeuge aufgebrochen und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenau: Spiegelstreifer - Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kamen sich in der Bergbronner Straße ein 53-jähriger VW-Fahrer und ein unbekannter Pkw-Lenker entgegen. Dabei kam es zum Streifen der jeweiligen Außenspiegel. Danach entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07962 379 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrzeuge aufgebrochen

Diebe öffneten zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 06:15 Uhr einen am Straßenrand geparkten Fiat Ducato in der Hessentaler Straße und einen geparkten Fiat Ducato in der Breslauer Straße. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten die Diebe mehrere Werkzeuge. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

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