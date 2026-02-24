POL-PPKO: Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Betzdorf- Hinweis für Medienvertreter
Koblenz (ots)
Am Freitag, 27.02.26 findet um 11 Uhr im Ratssaal der VG Betzdorf-Gebhardshain Hellerstr. 2 57518 Betzdorf die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf, Herrn Polizeirat Jens Kugelmeier, statt. Gleichermaßen wird dessen Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Marcel Schneider, verabschiedet. Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0261/103 50021/ oder -22 anzumelden.
