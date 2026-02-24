POL-PPKO: Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Betzdorf- Hinweis für Medienvertreter

Koblenz (ots) - Seit Montag, 23.02.2026 gegen 00:05 Uhr wird der 89-jährige Josef F. aus Rhens vermisst. Der Vermisste verließ am 22.02.2026 gegen 21:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in Rhens in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. ...

