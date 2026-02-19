PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 18.02.2026 gegen 22:37 Uhr kam es auf der L 127 / Arenberger Straße von Koblenz-Ehrenbreitstein kommend in Fahrtrichtung Koblenz-Niederberg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des vollbesetzten Audi A6, dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Steigung und Linkskurve, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem geparkten PKW kollidiert sein. Infolge des Aufpralls wurden mehrere Grundstücksmauern und ein weiterer geparkter PKW beschädigt. Die Insassen des Audis wurden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ferner wurden bei dem Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und der genutzte PKW wurden sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen oder Sonstiges beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-92156300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Winter, PHK
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:38

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

    Hövels (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, ca. 11:30 Uhr brachen zwei zunächst unbekannte Täter eine unmittelbar an der Hauptstraße / B62, in der Ortslage 57537 Hövels gelegene Garage auf und entwendeten aus dieser diverse Amazon-Pakete, die die Geschädigte dort zum gewerblichen Weiterverkauf lagerte. Die Pakete trugen sie anschließend zum Abtransport zu ihrem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:02

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

    Neuwied (ots) - Am 12.06.2025 wurde eine 91-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs. Gegen 10:00 Uhr kontaktierte sie eine bislang unbekannte Täterin telefonisch und gab vor, angebliche Kabelarbeiten am Anwesen müssten umgehend bezahlt werden. Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren