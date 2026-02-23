PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 89-jähriger Mann aus Rhens vermisst

Koblenz (ots)

Seit Montag, 23.02.2026 gegen 00:05 Uhr wird der 89-jährige Josef F. aus Rhens vermisst. Der Vermisste verließ am 22.02.2026 gegen 21:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in Rhens in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung des 89-jährigen:

ca. 164 cm groß, schlank, dunkelblaue Hose, dunkelblaues T-Shirt, Hausschuhe und führt einen Gehstock mit sich

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/57je7fR eingesehen werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 8090 an die Polizeiinspektion Boppard oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

