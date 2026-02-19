PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Hövels (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, ca. 11:30 Uhr brachen zwei zunächst unbekannte Täter eine unmittelbar an der Hauptstraße / B62, in der Ortslage 57537 Hövels gelegene Garage auf und entwendeten aus dieser diverse Amazon-Pakete, die die Geschädigte dort zum gewerblichen Weiterverkauf lagerte. Die Pakete trugen sie anschließend zum Abtransport zu ihrem vor Ort geparkten PKW und entfernten sich daraufhin.

Da die Täter und der mitgeführte PKW bei Tatausführung videografiert wurden, konnte zeitnah ein Täter ermittelt werden. Dieser macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, die entwendeten Pakete konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht bei ihm aufgefunden werden.

Die bisherigen Ermittlungen zum zweiten Täter verliefen ergebnislos, weswegen das AG Koblenz nun einen Beschluss zur Veröffentlichung von Täterlichtbildern erlassen hat.

Das Foto kann in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/QZj4Lsf

Hinweise zur Identität des Mannes bitte an die Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742-9350.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

