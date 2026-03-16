Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Mutter verletzt - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Brennender Holzstapel

Am Sonntag um 22:45 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Brand in der Silvesterstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass 3-4 Meter eines etwa 20 Meter langen Holzstapels in Brand geriet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Westhausen, die mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Gebäude oder Personen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der Holzstapel in Brand gesteckt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Aalen: Einbruch in Wertstoffhof

Am Samstag um kurz vor 21:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Einbruch in den Wertstoffhof in der Oesterleinstraße gemeldet. Vor Ort konnte niemand mehr angetroffen werden. jedoch wurde festgestellt, dass unmittelbar vor dem Zaun mehrere Schrottgegenstände, insbesondere Elektroschrott, angehäuft zur Mitnahme bereit lag. Entwendet wurde vermutlich nichts.

Aalen: VW Multivan beschädigt

Ein VW Multivan, der auf dem Parkplatz der Hochschule in der Beethovenstraße geparkt war, wurde am Mittwoch zwischen 8:10 Uhr und 12:25 Uhr im Heckbereich beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.

Aalen: Steinmauer beschädigt

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Steinmauer in der Max-Liebermann-Straße. Am Freitag zwischen 1 Uhr und 2 Uhr konnte durch Anwohner ein lauteres Geräusch wahrgenommen werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Sohn verletzt Mutter

Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Streit in Hüttlingen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zum Streit zwischen einem 18-Jährigen und seiner 44-Jährigen Mutter und der 14-jährgen Schwester kam. Hierbei verletzte der 18-Jährige seine Mutter und versteckte sich vor dem Eintreffen der Polizei hinter einem Nachbarhaus. Konnte hier jedoch durch die Polizei aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ein mehrtägiger Wohnungsverweis wurde ausgesprochen.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Gartenhaus

Im sogenannten Gewann "Katzendomizil" verschaffte sich zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Gartenhaus. Daraus entwendete er mehrere Werkzeuge sowie ein Aluleiter. Er verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Beim Einscheren kollidiert

Am Samstag gegen 22:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Renault die K3276 von Waldstetten nach Schwäbisch Gmünd. Im Kurvenbereich überholte sie einen vor ihr fahrenden Ford eines ebenfalls 18-Jährigen. Beim Einscheren streifte sie den Ford und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Lorch/Waldhausen: PKW zerkratzt

Zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 17 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Lorcher Straße ein dort geparkter PKW zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Samstag, zwischen 8:20 Uhr und 14:45 Uhr, ein Unbekannter einen im Milchgäßle geparkten Hyundai. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

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