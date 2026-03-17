Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Abbiegeunfall

Am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Dacia-Fahrerin die Straße Am Bahnhof und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 56-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Crailsheim: Bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr eine 48-jährige VW-Fahrerin den Ingersheimer Weg in Richtung der Ellwanger Straße. Im Einmündungsbereich in die Ellwanger Straße übersah sie einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 36-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Stimpfach: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 22:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Eichishof und Hübnershof. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der VW wurde dabei stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Am Montagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn und kam dabei nach rechts gegen die Leitplanke. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.

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