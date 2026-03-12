Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall

Kreis Paderborn (ots)

(md) Die Polizei Paderborn fahndet nach einem Mann, der mutmaßlich als "Abholer" in einem Fall von Telefonbetrug in Betracht kommt.

Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn war am 25. Februar Opfer der Telefonbetrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" geworden und hatte an einem Treffpunkt in Paderborn eine hohe Summe an einen Unbekannten übergeben. Dieses Geld war angeblich als Kaution vorgesehen für ihre Tochter, die bei einem Verkehrsunfall eine schwangerer Frau überfahren haben sollte. (vgl. Pressebericht vom 26. Februar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6224240)

Ein Foto des verdächtigen und einen Beschreibung hat die Polizei im Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/197532

Die Kreispolizeibehörde Paderborn bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu einer Person geben kann, auf die die Beschreibung passt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 052051 301-0 zu melden.

