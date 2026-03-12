PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall

Kreis Paderborn (ots)

(md) Die Polizei Paderborn fahndet nach einem Mann, der mutmaßlich als "Abholer" in einem Fall von Telefonbetrug in Betracht kommt.

Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn war am 25. Februar Opfer der Telefonbetrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" geworden und hatte an einem Treffpunkt in Paderborn eine hohe Summe an einen Unbekannten übergeben. Dieses Geld war angeblich als Kaution vorgesehen für ihre Tochter, die bei einem Verkehrsunfall eine schwangerer Frau überfahren haben sollte. (vgl. Pressebericht vom 26. Februar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6224240)

Ein Foto des verdächtigen und einen Beschreibung hat die Polizei im Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/197532

Die Kreispolizeibehörde Paderborn bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu einer Person geben kann, auf die die Beschreibung passt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 052051 301-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 13:04

    POL-PB: Versuchter Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

    Paderborn-Elsen (ots) - (ivdh) In der Dienstagnacht, 10. März, um 02:06 Uhr öffnete ein Täter mit einem gestohlenen Schlüssel die Haustür eines Reihenhauses an der Anschrift "Deipe Laake" in Paderborn-Elsen. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest. Der 25-jährige Täter öffnete das unverschlossene Auto in der Grundstückseinfahrt und stahl daraus einen Haustürschlüssel des Wohnhauses. Mit dem Schlüssel ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:01

    POL-PB: Erneuter Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Lichtenau-Husen (ots) - (ivdh) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 08. März, etwa 22.30 Uhr, und Montag, 09. März, 11.30 Uhr in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und beschädigten zum Teil Inventar. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in ...

    mehr
