POL-PB: Versuchter Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

Paderborn-Elsen (ots)

(ivdh) In der Dienstagnacht, 10. März, um 02:06 Uhr öffnete ein Täter mit einem gestohlenen Schlüssel die Haustür eines Reihenhauses an der Anschrift "Deipe Laake" in Paderborn-Elsen. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest.

Der 25-jährige Täter öffnete das unverschlossene Auto in der Grundstückseinfahrt und stahl daraus einen Haustürschlüssel des Wohnhauses. Mit dem Schlüssel schloss er die Haustür auf. Ein Bewohner wachte auf, der Mann flüchtete ohne Diebesgut. Während der Fahndung trafen Polizeibeamte den Täter an und nahmen ihn fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten den justizbekannten Deutschen wieder entlassen. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl und Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug verantworten.

Die Polizei erinnert daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
  • 10.03.2026 – 13:01

    POL-PB: Erneuter Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Lichtenau-Husen (ots) - (ivdh) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 08. März, etwa 22.30 Uhr, und Montag, 09. März, 11.30 Uhr in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und beschädigten zum Teil Inventar. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:06

    POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 06. März, 08:00, und Montag, 09. März, 07.30 Uhr, an der Straße Im Hagen in Salzkotten-Niederntudorf in die Mensa der dortigen Grundschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

    mehr
