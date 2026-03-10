Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

Paderborn-Elsen (ots)

(ivdh) In der Dienstagnacht, 10. März, um 02:06 Uhr öffnete ein Täter mit einem gestohlenen Schlüssel die Haustür eines Reihenhauses an der Anschrift "Deipe Laake" in Paderborn-Elsen. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest.

Der 25-jährige Täter öffnete das unverschlossene Auto in der Grundstückseinfahrt und stahl daraus einen Haustürschlüssel des Wohnhauses. Mit dem Schlüssel schloss er die Haustür auf. Ein Bewohner wachte auf, der Mann flüchtete ohne Diebesgut. Während der Fahndung trafen Polizeibeamte den Täter an und nahmen ihn fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten den justizbekannten Deutschen wieder entlassen. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl und Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug verantworten.

Die Polizei erinnert daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist.

