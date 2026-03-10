Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 06. März, 08:00, und Montag, 09. März, 07.30 Uhr, an der Straße Im Hagen in Salzkotten-Niederntudorf in die Mensa der dortigen Grundschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell