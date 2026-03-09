PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Unfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bereits am Freitag, 27. Februar, hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Grüne Straße mit der Poststraße in Bad Lippspringe leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 66-Jährigen, der sich erst jetzt nachträglich bei der Polizei meldete, sei er gegen 22.15 Uhr auf der Grüne Straße von der Sachsenstraße aus in Richtung Jordanstraße gefahren. Von links aus der Poststraße heraus, sei dann ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung in Richtung Detmolder Straße gefahren und habe ihm die Vorfahrt genommen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 66-Jährige stark ab. Er kam ins Straucheln, touchierte den Bordstein und stürzte auf die rechte Seite. Der Autofahrer soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Ein Nummernschild ist nicht bekannt. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem geflüchteten Auto oder zu dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

