Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute als falsche Bankmitarbeiter

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 06. März erbeuteten Telefonbetrüger, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgaben, Geld bei einer 84 Jahre alten Seniorin im Kreis Paderborn.

Eine angebliche Mitarbeiterin rief mittags bei der Seniorin an und behauptetet, dass die IBAN für eine neue EC-Karte benötigt würde. Die Angerufene gab ihre Daten heraus und stellte wenig später Abbuchungen von ihrem Konto fest und ließ dieses sofort sperren. Die Anruferin sprach aktzentfreies Deutsch.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des telefonbetrugs und bittet darum, ältere Angehörige, auch wiederholt, dazu aufzuklären. Weitere Informationen gibts auf der Website der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

