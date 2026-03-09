Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von Langerplatz

Paderborn (ots)

(ivdh) In der Sonntagnacht, 08. März, zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr, verschafften sich zwei Täter Zugang zu einem Lagerplatz an der Halberstädter Straße in Paderborn. Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen.

Die Täter beschädigten einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden Männer vom Tatort und konnten im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie hatten kein Diebesgut dabei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten den 30-jährigen Niederländer und den 40-jährigen Polen wieder entlassen.

