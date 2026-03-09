PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von Langerplatz

Paderborn (ots)

(ivdh) In der Sonntagnacht, 08. März, zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr, verschafften sich zwei Täter Zugang zu einem Lagerplatz an der Halberstädter Straße in Paderborn. Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen.

Die Täter beschädigten einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden Männer vom Tatort und konnten im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie hatten kein Diebesgut dabei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten den 30-jährigen Niederländer und den 40-jährigen Polen wieder entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:16

    POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute als falsche Bankmitarbeiter

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 06. März erbeuteten Telefonbetrüger, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgaben, Geld bei einer 84 Jahre alten Seniorin im Kreis Paderborn. Eine angebliche Mitarbeiterin rief mittags bei der Seniorin an und behauptetet, dass die IBAN für eine neue EC-Karte benötigt würde. Die Angerufene gab ihre Daten heraus und stellte wenig später Abbuchungen von ihrem Konto fest und ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:59

    POL-PB: Vier schwer- und vier leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in der Innenstadt

    Paderborn (ots) - (md) Am Sonntagabend, 08. März, kam es gegen 19.28 Uhr auf der Friedrichstraße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall von zwei Pkw, bei deren Zusammenprall sich auch Fußgänger verletzten, die sich im Kreuzungsbereich befanden. Insgesamt wurden vier Person bei dem Unfall schwer und vier Personen leicht verletzt. Gegen 19.24 Uhr meldete eine Zeugin im ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:05

    POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Lichtenau-Husen (ots) - (ivdh) In der Nacht von Samstag, 07. März, auf Sonntag, 08. März, brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr beschädigten die Täter ein Fenster, gelangten dadurch in das Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren