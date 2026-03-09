PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Vier schwer- und vier leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntagabend, 08. März, kam es gegen 19.28 Uhr auf der Friedrichstraße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall von zwei Pkw, bei deren Zusammenprall sich auch Fußgänger verletzten, die sich im Kreuzungsbereich befanden. Insgesamt wurden vier Person bei dem Unfall schwer und vier Personen leicht verletzt.

Gegen 19.24 Uhr meldete eine Zeugin im Bereich der Anschrift Alte Torgasse und Friedrichstraße in Paderborn einen BMW, der sich in auffälligen Schlangenlinien bewegte.

Als die Polizei den 43 Jahre alten BMW-Fahrer und seinen 20-jährigen Beifahrer kontrollieren wollten, floh das Auto und überfuhr die rot zeigende Ampel an der Kreuzung Alte Torgasse und Friedrichstraße und bog nach rechts auf die Friedrichstraße in Richtung Neuhäuser Tor ab. Anschließend fuhr der Wagen mit hoher Geschwindigkeit weiter und überfuhr die ebenfalls rot zeigende Ampel an der Kreuzung Friedrichstraße und Marienstraße. Auch an der nächsten Kreuzung Friedrichstraße und Neuhäuser Straße überfuhr der Mann die Ampelanlage.

Hier stieß er im Kreuzungsbereich erst mit einem Cupra zusammen, der von rechts kam und prallte dann gegen einen Laternenmast. Am Steuer des Cupra saß eine 53 Jahre alte Frau, mit ihr im Auto unterwegs waren ihre 79-jährige Mutter und ihr 82-jähriger Vater. Alle drei verletzten sich bei dem Unfall schwer und kamen mit dem Rettungswagen in die Klinik.

Der BMW erfasste bei dem Unfall außerdem eine 19 Jahre alte Fußgängerin, die sich dabei schwere Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus kam. Auch eine 43 Jahre alte Mutter und ihre neunjährige Tochter, die die dortige Fußgängerinsel überqueren wollten, verletzten sich bei dem Unfallgeschehen leicht.

Der BMW Fahrer und sein Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon, der Fahrer stand nach ersten Ermittlungen unter Alkoholeinfluss, war nicht im Besitz eines Führerscheins und wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

